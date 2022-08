Het is al een tijdje bekend dat ontwikkelaar Criterion aan een nieuw deel in de Need for Speed-franchise werkt. Afgezien van wat geruchten is het erg stil rondom de game, aangezien uitgever Electronic Arts het aankomende deel nog niet eens officieel heeft onthuld.

In de tussentijd lijkt er nu wel beeldmateriaal van de nieuwe Need for Speed te zijn gelekt. Het gaat om een korte clip van enkele seconden, waarin wat gameplay te zien is van een work-in-progress versie van het spel. We zien een die crasht na een mislukte poging om door een obstakel te springen. Wat opvalt zijn de bijzondere visuele effecten als het voertuig crasht. Eerdere geruchten wezen op een unieke grafische stijl voor de nieuwe Need for Speed, die realistische graphics zou gaan combineren met cartoony anime-elementen. Deze gelekte clip lijkt daarmee overeen te komen, wat het direct geloofwaardiger maakt.

Naast de gelekte beelden is er ook nieuwe speculatie over wanneer de nieuwe Need for Speed – die mogelijk de subtitel Unbound krijgt – zou moeten verschijnen. Een eerder gerucht wees op een releasedatum van 4 november. Jeff Grubb beweert nu dat de game intern een maand is uitgesteld en dat we het nieuwe deel dus in december van dit jaar kunnen verwachten. Of het klopt zal natuurlijk nog moeten blijken, maar aangezien we bijna in september zijn aanbeland, kan een aankondiging van EA niet lang meer op zich laten wachten.