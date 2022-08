Review | Kirby’s Dream Buffet – Het jaar 2022 begint steeds meer vorm te krijgen als het jaar van Kirby. De roze Nintendo mascotte viert dit jaar zijn 30ste verjaardag en heeft groots uitgepakt met Kirby and the Forgotten Land, de Nintendo Switch Online re-releases van Kirby 64: The Crystal Shards en Kirby’s Avalanche, en het gratis toegankelijk maken van de concertvideo van het 25-jarige jubileum van Kirby. De roze blob rolt in volle vaart vooruit en voegde deze maand Kirby’s Dream Buffet toe aan de groeiende lijst Kirby content. Of Kirby’s partygame vaste kost gaat worden op feestjes net zoals grootheden Mario Kart, Mario Party en Jackbox Party Pack..? Dat hebben we voor je uitgezocht!

Aardbeien, aardbeien en nog eens aardbeien

Kirby’s Dream Buffet draait naast plezier maar om één ding: zo veel mogelijk aardbeien consumeren. Als Kirby ga je online of offline de strijd aan tegen drie andere Kirby’s in de Gourmet Grand Prix. In de Grand Prix neem je deel aan twee races, één minigame en zelfs een dodelijke Battle Royale. In de races rol je je een weg door een parcours dat is bezaaid met power-ups en heerlijk eten, waaronder de felbegeerde aardbeien. Hoe meer aardbeien je als Kirby eet, hoe groter je wordt en hoe sneller je kan rollen. Dit is niet allerminst belangrijk, want aan het einde van het parcours staat een heerlijk bord met meer dan 50 aardbeien klaar voor de snelste persoon. De races in Kirby’s Dream Buffet doen heel erg denken aan Fall Guys, alleen dan natuurlijk in een Kirby jasje.

Het spel bevat vier verschillende minigames, elk gefocust op het vergaren van meer aardbeien. Dit kan zijn door het breken van dozen, het verslaan van vijanden, vallende aardbeien te vangen en in aardbeiengevulde kopjes te springen. Dit brengt gelijk één van de grootste pijnpunten van Kirby’s Dream Buffet aan het licht, vier minigames die maximaal 1 minuut duren is namelijk veel te summier voor een partygame. Het spel is leuk voor een tijdje, maar wordt daardoor al snel eentonig en mist het de variatie die Fall Guys en Mario Party bijvoorbeeld wel hebben met hun grote hoeveelheid minigames. Hopelijk voegt Nintendo in de komende maanden nog meer minigames toe, want het is broodnodig. Om de Grand Prix af te sluiten, is het ieder voor zich in een Battle Royale, waarin het jouw doel is om andere Kirby’s van het speelveld te stoten met power-ups om zo aardbeien te stelen. De aardbeien die je in voorgaande rondes hebt vergaard kunnen dus in no-time weg zijn als je een beetje pech hebt en niet de juiste power-ups weet te krijgen.

Alleen of met je vrienden

Alhoewel de Gourmet Grand Prix de hoofdbezigheid is in Kirby’s Dream Buffet, zijn er nog een aantal andere modi beschikbaar. Online is naast de Grand Prix ook nog ‘Free Rolling’ beschikbaar, een oefenmodus waarin je alleen of met je vrienden kan oefenen met de diverse vaardigheden. Dit stelt echter niet heel veel voor. Offline heb je toegang tot dezelfde modi als online, met nog de extra optie om maar één race, één minigame of één battle te doen. Niet heel divers dus, maar mocht je heel weinig tijd hebben om te gamen, dan kan je gemakkelijk je favoriete modus kiezen. De offline modi zijn alleen te spelen tegen drie bots, of split-screen tegen twee bots. Voor lokaal spelen ben je helaas beperkt tot twee spelers, tenzij je vier Switches tot je beschikking hebt. In de online modus kan je spelen tegen willekeurige mensen online, of samen met maximaal drie vrienden. Het ontbreken van een lokale split-screen optie voor vier spelers is een groot gemis, en maakt het spel niet heel geschikt voor fysieke sociale gelegenheden.

De nummer 1 fijnproever

Je hebt nu zo’n grote hoeveelheid aardbeien verzameld, maar wat moet je er mee? Nou, de aardbeien worden omgezet in ervaringspunten waarmee je Gourmet Rank omhoog gaat. Dat is niet alleen leuk door de serotonine die wordt aangemaakt wanneer we als mensen nummers omhoog zien gaan, ook krijg je er echt nog iets voor terug. Elke keer als je een rank omhoog gaat ontvang je nieuwe kleuren en outfits om je Kirby aan te passen. Daarnaast krijg je ook nog nieuwe muziek en speel je nieuwe maps vrij voor de parcours en battles. Dit is echt verfrissend om te zien, want in het huidige game landschap kan je namelijk bijna niet meer om microtransacties en battle passes heen. Het zou mooi zijn als we deze aanpak wat meer gaan zien in andere games. Naast de Gourmet Rank beloningen krijg je ook na elke Grand Prix nog een character treat, waarmee je een cake kan decoreren. Leuk voor de collectors, maar voegt niet heel veel toe.

Verfijnde afwerking

Kirby’s Dream Buffet heeft vanuit technische inval bijna niks om op aan te merken, en levert een hoge kwaliteitservaring voor een zachte prijs van € 14,99. De stijl in Kirby’s Dream Buffet is tijdloos en de presentatie is kleurrijk en uiterst divers. Geen enkel parcours is saai en je zou bijna soms willen stoppen om de kleurige omgeving te bewonderen. Op de audio valt eveneens niks aan te merken en de muziek is zo feestelijk en vrolijk als je van een Kirby-game zou verwachten. Daarnaast is de inclusie van een muziekspeler perfect om rustig naar je favoriete Kirby muziek te luisteren. De game houdt docked en portable constant de 30fps vast met een resolutie van 1080p en 720p respectievelijk. Online hadden we regelmatig last van netwerk lag, maar dit leek van game tot game heel erg te verschillen. Een probleem dat we vaker terugzien in Nintendo games met online modi, maar natuurlijk teleurstellend blijft elke keer dat we er tegenaan lopen.

Gespeeld op: Nintendo Switch.