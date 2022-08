Filmadaptaties van videogames hebben een slechte reputatie. Keer op keer weten ze fans onwijs teleur te stellen én slagen ze er niet in om nieuwe zieltjes te winnen. Het is echter niet onmogelijk om een degelijke film te maken die gebaseerd is op een videogame. Kijk bijvoorbeeld naar het best aardige Mortal Kombat, of het op zijn minst amusante Uncharted. We hopen dan ook dat de BioShock-film die Netflix aan het maken is, sterk uit de hoek kan komen.

Aan de namen van de mensen die achter de schermen aan het project sleutelen zal het alvast niet gelegen hebben. Netflix heeft enkele ervaren figuren aangetrokken, die elk een mooi palmares kunnen voorleggen. Zo kennen we regisseur Francis Lawrence nog van Constantine, I Am Legend en de laatste drie Hunger Games-films, terwijl schrijver Michael Green reeds meesterwerkjes als Logan, Blade Runner 2049 én de American Gods TV-reeks gepend heeft.

Dat klinkt allemaal zéér goed, maar we zijn al iets te vaak teleurgesteld geweest door dit soort films om nu meteen alle scepsis te laten varen. Wordt vervolgd.