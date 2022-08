Een groot deel van de spelers zijn heden ten dage fervente jagers van Trophies en/of Achievements, maar niet ieder continent besteedt even veel aandacht aan het verzamelen van de digitale juwelen, zo blijkt uit de uitkomst van een enquête die Sony heeft gedeeld tijdens de Computer Entertainment Developers Conference.

Via Twitter deelt Genki de statistieken van de enquête. Gemiddeld verdienen spelers in Azië en Europa de meeste platina Trophies. Er is ook specifiek gekeken naar de Japanners, die met afstand de meeste bekers binnenharken en het hoogste voltooiingspercentage hebben voor grote titels. Na Azië volgt Europa als het continent wat de meeste platina Trophies behaalt. De Verenigde Staten staat fier onderaan.

For Platinum Trophies Asia and Europe are top! US is the lowest again! pic.twitter.com/55rRDurR7Y

— Genki✨ (@Genki_JPN) August 26, 2022