Het duurt niet heel lang meer voordat PGA Tour 2K23 verschijnt en dat volgt vrij kort op de officiële aankondiging. De game werd immers vorige week aangekondigd en zal op 14 oktober verschijnen. Vanzelfsprekend mag je een authentieke golfervaring verwachten en daar horen officiële gelicenseerde banen bij.

Via persbericht heeft uitgever 2K Games bekendgemaakt dat er in totaal 20 banen beschikbaar zijn in de game, waarvan er 17 terugkeren uit PGA Tour 2K21. De eenvoudige rekensom maakt dat er dus 3 nieuwe banen bij zijn gekomen. Deze drie zijn: South Course van Wilmington Country Club, The Renaissance Club en St. George’s Golf and Country Club.

De terugkerende banen zijn zoals hieronder op een rijtje:

Atlantic Beach Country Club

Bay Hill Golf Club & Lodge (Arnold Palmer Course)

Copperhead (Innisbrook)

Detroit Golf Club

East Lake Golf Club

Quail Hollow Club

Riviera Country Club

TPC Boston

TPC Deere Run

TPC Louisiana

TPC River Highlands

TPC San Antonio

TPC Sawgrass

TPC Scottsdale

TPC Southwind

TPC Summerlin

TPC Twin Cities

Hier zal het niet bij blijven, want er zullen na de release de nodige banen bijkomen die gemaakt worden in de Course Designer.