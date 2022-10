PGA Tour 2K23 is nu uit en daar hoort natuurlijk een nieuwe launch trailer bij. Uiteraard vinden we ook de bekendste golfer en coverster Tiger Woods terug in deze video. We zien hem een balletje slaan en eigenlijk alles aan diggelen meppen waar anderen mee bezig zijn.

Dit om hen te laten weten dat het tijd is om te gaan golfen. Moesten wij zo’n bal door het raam gemept krijgen, zouden we zeker ook eens langsgaan. Wel eerder om eens een hartig woordje met hem te praten in plaats van gezellig mee te gaan golfen. De game is nu beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Bekijk hieronder zeker even de merkwaardige launch trailer van PGA Tour 2K23. Binnenkort mag je onze review verwachten.