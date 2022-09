Volgende maand kunnen we met z’n allen een balletje slaan in PGA Tour 2K23. Gezien de launch nu toch wel dichtbij komt, geeft 2K ook nog even wat informatie over hun game weg. Zo verscheen er een trailer die alle speelbare golfers bij de launch in de schijnwerpers zet.

Dit zijn alle beschikbare spelers: Tiger Woods, Justin Thomas, Lexi Thompson, Lydia Ko, Brooke Henderson, Will Zalatoris, Collin Morikawa, Tony Finau, Jon Rahm, Rickie Fowler, Justin Rose, Xander Schauffele en ‘meer te komen in de toekomst’. Elke speler zal uniek aanvoelen met eigen sterktes en zwaktes.

Daarnaast zal ook Michael Jordan vanaf de launch speelbaar zijn, als je de game in pre-order plaatst. Hij is beschikbaar via het Michael Jordan pre-order bonuspakket. Bekijk de trailer waarvan sprake hieronder. PGA Tour 2K23 verschijnt op 11 oktober (deluxe edities) en 14 oktober (standaard editie).