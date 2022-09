Preview | PGA Tour 2K23 – In het verleden zagen we bijna jaarlijks een nieuwe golfgame verschijnen. In het afgelopen decennium is dat echter sterk afgenomen en dat is best jammer. Golfen is immers heerlijk ontspannend en kan tegelijkertijd ook enorm veel spanning met zich meebrengen. HB Studios stapte in het ontstane gat en bracht ons The Golf Club. Een degelijke golfgame die al snel door 2K Games werd opgepikt. HB Studios werd ingelijfd en zo ontstond daar PGA Tour 2K, een franchise die na het deel in 2020 toe is aan een opvolger. En wij konden alvast een balletje slaan.

Golfen op een professionele manier

Het spelen van golf kan je in games eigenlijk op twee verschillende manieren doen: serieus en arcade. In de laatste categorie verschijnen wat vaker spellen, die al dan niet gemixt worden met onzinnige elementen voor een leuke variatie in de gameplay. De meer serieuze golfgames zijn de laatste jaren op één hand te tellen en 2K Games heeft hierin dus enigszins vrij spel. Dit legt wel gelijk de druk hoog, want ze moeten een golfgame maken die een breed publiek aanspreekt, een realistische speelervaring brengt en tegelijkertijd ook niet te overweldigend moet zijn.

Vol goede moed begonnen we aan de previewversie en wat betreft dat laatste, HB Studios heeft het overduidelijk begrepen. Een zeer rustige en duidelijke tutorial werd ons voorgeschoteld, zodat we op een speelse wijze de gameplay leerden kennen. Het golfen is anno 2022 immers meer dan enkel even je slag qua snelheid bepalen. Je hebt te maken met verschillende ondergronden, clubs, afstanden, windrichtingen, hellingshoeken en nog veel meer. Daarbij heb je natuurlijk je slagsnelheid én de curve die je al dan niet aan de bal meegeeft in hoe je het pookje beweegt.

Het is nogal wat om rekening mee te houden, maar zoals aangegeven weet de tutorial je daarin prima te helpen met een degelijke uitleg. Dit komt zowel in gesproken als geschreven vorm, zodat je op je gemak de gameplay kunt doorgronden. Het gaf ons in ieder geval de juiste handvaten om digitaal professioneel aan de slag te kunnen. Zodoende konden we na de tutorial ook deelnemen aan een toernooi met een flink aantal holes om daar een balletje op te slaan. Dit gaat weer gepaard met een doel en als je dat weet te bereiken, kom je verder in het spel.

Sla je slag

Het deelnemen aan een toernooi op zichzelf is relatief eenvoudig. Je dient bij elke hole zo snel mogelijk de bal te putten en afhankelijk daarvan stijg of zak je op de ranglijst. Om verder te komen is het zaak om in de eerste toernooien in de top 50 te eindigen, zodat je jezelf ontwikkelt met als doel om uiteindelijk uit te komen in de prestigieuze grotere toernooien of competities, zoals de wereldberoemde PGA Tour. Je hebt dit uiteraard volledig zelf in de hand, want alles hangt van je speelwijze af en in hoeverre je de uitleg van de tutorials goed toepast in de gameplay.

Doordat dit allemaal rustig en duidelijk wordt opgebouwd, voelde de leercurve in de previewversie buitengewoon prettig aan. Het spel zelf laat zich ook uitstekend besturen en de additionele elementen met betrekking tot hoogte, spin, curve en meer bij je slag zijn eenvoudig toepasbaar, waardoor het voor een zeer serieuze sportgame nog altijd erg toegankelijk is. Met andere woorden: amateur of pro, je kunt prima je slag slaan in PGA Tour 2K23. Tenminste, uitgaande van de previewversie die in de basis al zeer solide aanvoelde en waarin we niet bijster veel veranderingen meer verwachten.

Volledige golfervaring

PGA Tour 2K23 is voorzien van verschillende licenties en bekende golfers, waardoor het in dat perspectief als een serieus pakket aanvoelt. Wat daar nog bijkomt is dat de golfcourses er ook zeer gevarieerd uitzien en waar mogelijk naar werkelijk evenbeeld gemodelleerd zijn. Daarbij is het grafisch (nog) niet van de allerhoogste plank, maar desalniettemin oogt het allemaal netjes. Een uitschieter is echter het commentaar in het spel, dat tijdens de previewsessie al volledige spot-on was en ook echt aanvoelt alsof ze live mee zitten te kijken met het spel. Het geluid is sowieso erg plezierig, omdat het publiek ook uitstekend reageert op hoe het golfen verloopt en dat zorgt voor een goede immersie in het golfen.

Het deelnemen aan de verschillende wedstrijden komt ook niet zonder resultaten. Natuurlijk zul je stapsgewijs naam voor jezelf moeten maken en steeds verder moeten groeien als golfer. Je hebt daarnaast ook te maken met een soort seizoenspas. Deze bestaat uit een reeks van tiers en door goed te presteren zul je steeds nieuwe tiers vrijspelen en dat levert je allerlei kledij voor je golfer op. Het is het bekende concept van seizoensgebonden content dat je vrij kunt spelen door te blijven gamen en in deze game richt het zich voornamelijk op cosmetische elementen.

En daarover gesproken, het is uiteraard mogelijk om een eigen golfer aan te maken in PGA Tour 2K23. Daarin krijg je volop de vrijheid en naarmate je meer goodies vrijspeelt, krijg je steeds meer mogelijkheden om je digitale ik van een eigen persoonlijkheid te voorzien. Het beperkt zich ook niet tot een visuele aanpak van je golfer. Je kunt namelijk via skilltrees je eigen golfer in een bepaalde richting ontwikkelen, dit aan de hand van de speelstijl die je het beste ligt. Daaruit blijkt wel dat HB Studios echt de diepte opzoekt met de gameplay, mocht dat niet al duidelijk zijn.

Genoeg andere modi

Het spelen van de carrière modus vormt natuurlijk de hoofdmoot in PGA Tour 2K23. Buiten dat heb je echter nog diverse andere opties om je mee te vermaken. Zo kun je natuurlijk online een balletje slaan, wat zowel casual als ranked kan. Daarnaast is er ook een leuke modus in de vorm van Topgolf, waarbij je op een golfbaan staat en je de bal in een bepaald doel moet slaan voor punten. Het is lekker het slaan van ballen zonder een extreme mate van precisie, die je wel nodig hebt op de reguliere golfbanen. Dit kun je tegen vrienden spelen, wat als een leuk alternatief dient op het wat meer serieuze werk. Ook mogen we niet vergeten dat je in PGA Tour 2K23 wederom je eigen golfbanen kunt maken en die online kunt delen. Ook kun je banen van anderen downloaden en spelen.

Voorlopige conclusie

2K Games komt na een paar jaar in samenwerking met HB Studios met een nieuw deel in de PGA Tour 2K serie en hetgeen we hebben gespeeld smaakte naar meer. De heerlijk rustgevende sport kan zeer spannend uitpakken als het nek aan nek gaat qua scores. De tutorial die we bij aanvang kregen is zeer prettig en leert je op een uitstekende manier de basis. Nadien ging er een wereld voor ons open qua mogelijkheden in het golfen, wat zich op een uitstekende variatie van banen afspeelde. Qua gameplay heeft HB Studios overduidelijk de kneepjes van het vak onder de knie, wat ook wel mag na jaren van golfgames ontwikkelen. Dit maakt ook dat het er voor PGA Tour 2K23 prima uitziet na onze eerste hands-on ervaring.