2K Games heeft vanmiddag PGA Tour 2K23 aangekondigd die in ontwikkeling is bij HB Studios. De game zal op dinsdag 11 oktober verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Bij deze aankondiging heeft de uitgever nogmaals bekendgemaakt een samenwerking aan te zijn gegaan met golflegende Tiger Woods. Een interessante move, gezien deze golfer jarenlang aan de PGA Tour franchise van EA gekoppeld was.

Naast een reguliere editie zal er ook een PGA Tour 2K23 Deluxe Edition en een PGA Tour 2K23 Tiger Woods Edition uitkomen. Deze edities verschijnen op de genoemde datum waar de standaard versie pas op 14 oktober uitkomt.

“Het is niet alleen geweldig om weer op de cover van een videogame te staan, maar de rol van Executive Director maakt dit echt een unieke kans. 2K is de perfecte partner voor mij en ik ben enthousiast om het spel en de cultuur van golf ook na mijn deelname aan de PGA TOUR te blijven beïnvloeden”, aldus Tiger Woods.

PGA Tour 2K23 zal bij de release over 20 gelicenseerde banen beschikken en nieuwe zijn zoal de South Course van Wilmington Country Club, The Renaissance Club, St. George’s Golf and Country Club en meer. De toonaangevende Course Designer keert ook terug en biedt spelers de mogelijkheid om hun droombanen te bouwen en deze te delen met een wereldwijde online community.

Verder stelt 2K Games dat PGA Tour 2K23 nieuwe casual speltypen aanbiedt om beginnende golfers op weg te helpen, terwijl doorgewinterde spelers nieuwe uitdagingen en mogelijkheden krijgen om aan hun vaardigheden te werken. De introductie van Topgolf biedt een unieke ervaring die het populaire golfentertainmentfenomeen nabootst, waarbij spelers op doelen kunnen mikken en de hoogste score proberen te halen.

De trainingsmodus biedt meerdere manieren om vaardigheden te ontwikkelen, waaronder swingkalibratie, lessen, chipping oefenen, een driving range en een putting green. Uiteraard ontbreekt het de game niet aan multiplayer functies, waarmee 2K Games en HB Studios een zo compleet mogelijke golfervaring proberen aan te bieden.