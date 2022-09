Nog iets meer dan twee maanden en dan kunnen we aan de slag met God of War: Ragnarök voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Gezien het niet heel lang meer zal duren, begint de game steeds meer van zichzelf te laten zien. Dit doet Sony PlayStation in samenwerking met het Amerikaanse magazine Game Informer.

Hierin staat te lezen dat Santa Monica nieuwe manieren heeft gevonden om te spelen met de vijanden en strategieën. Dit zou voor meer variatie in de actievolle segmenten moeten zorgen, ook omdat Kratos is voorzien van diverse nieuwe moves.

Een andere interessante vernieuwing is dat Kratos de beschikking heeft over ‘Weapon Signature Moves’. De held kan zijn wapens samenvoegen met ijs en vuur om elementaire aanvallen te kunnen doen, die Frost Awaken en Whiplash heten. Hiermee kun je vijanden bevriezen of in brand steken.

Verder kan Kratos meerdere nieuwe schilden gebruiken, waarmee hij bij het blokkeren op het laatste moment een tegenaanval kan doen. Dit verschilt weer per schild, waardoor je in de combat vrijheid hebt in welke schilden je zoal gebruikt naast andere attributen.

Tot slot zijn er nog wat screenshots verschenen en die kan je hieronder bekijken.