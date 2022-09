Preview | Clash: Artifacts of Chaos – Nacon heeft een gevarieerd aanbod van titels in hun line-up zitten, maar een wat vreemde eend in de bijt is toch wel Clash: Artifacts of Chaos. Een actievolle adventure, waarin je met Psuedo een mysterieuze situatie gaat onderzoeken in een minstens zo intrigerende omgeving. Op de gamescom was ACE Team aanwezig om ons meer van deze titel te laten zien en dat brengt ons bij deze preview, waarin we je meer over Clash: Artifacts of Chaos kunnen vertellen, want het is best een interessante titel.

Een bekend universum

Als je in het verleden Zeno Clash gespeeld hebt, zal het universum je bekend voorkomen. Niet zo gek ook, want Clash: Artifacts of Chaos speelt zich namelijk in dezelfde wereld af. Toch betreft het na twee Zeno Clash games geen directe opvolger. Het is puur dat de games hetzelfde universum delen en daar is dan ook alles mee gezegd. Het universum zelf is rijk aan verhalen, wezens en omgevingen, waardoor er nog genoeg te beleven valt en dat zal je met Psuedo doen. Een figuur dat zich niet als mens laat beschrijven, maar wel lenig genoeg is om zichzelf een ‘MMA-expert’ te noemen.

Als Psuedo leef je een rustig en vrij anoniem bestaan in het land Zenozoik. Dit totdat je Boy ontmoet, wat een klein wezen is die over mysterieuze krachten beschikt. Prima zou je denken, ware het niet dat het gebruik van deze krachten de aandacht van Gemini heeft aangetrokken. Zij is dan weer de baas over de artefacten en maakt jacht op Boy. Goedzak die je bent besluit je Boy te beschermen, maar dat brengt je van een wat mysterieuze situatie in een veel serieuzer gebeuren, waardoor het nog maar de vraag is of je jouw ooit zo rustige leventje voort kunt blijven zetten op de manier die je kende.

Vecht je door het avontuur heen

Psuedo is een zelfbenoemde MMA-expert en hoewel Clash: Artifacts of Chaos het verhaal een belangrijke rol geeft, zul je tijdens het avontuur regelmatig je vuisten moeten laten gelden. Dit doe je door je verschillende moves op de wezens te botvieren die je tegenkomt en neem maar van ons aan dat we de meest weirde creaties hebben gezien. Interessant in deze is dat de game gepresenteerd wordt als een third-person actietitel en zo de gevechten ook manifesteert. Om er echter een schep bovenop te doen zal de game overschakelen naar een first-person perspectief op het moment dat je genoeg schade hebt aangericht. Op die momenten kan je ook niet aangevallen worden door anderen, ook niet in je rug. Je krijgt dan namelijk de ruimte om even de finalestoot uit te delen aan je vijand.

Een geinig concept en het geeft de combat net wat meer dynamiek omdat je nog meer op de actie zit. Het vechten op zichzelf, dat we gedemonstreerd kregen, voelde echter wat beperkt aan. Een beetje rondslaan met de vuisten en schoppen met de voeten van Psuedo is zeker effectief, maar de vraag is wel of dit lang boeiend blijft. Van het verhaal hebben we namelijk vrij weinig meegekregen en het gros van de gameplay bestond in de presentatie uit rondlopen in de wereld en het knokken met de vele vreemde wezens die voorbij kwamen. Het valt dus te hopen dat de game genoeg variatie weet te bieden om langdurig interessant te blijven.

De keerzijde is dat de wereld uitnodigt om verkend te worden, dus dat spreekt dan weer in het voordeel van de game. Ook zouden er genoeg geheimen om te ontdekken zijn en gezien het een relatief onbekend universum is, zou dat de game voor met name nieuwkomers net dat beetje extra kunnen bieden. Daarnaast is Clash: Artifacts of Chaos ook voorzien van ‘The Ritual’. Dit is een uniek dobbelspel speciaal voor deze game gemaakt en je kunt dit spel aanwenden om de condities voor aanstaande gevechten te veranderen. Dit zou in potentie voor enige diepgang kunnen zorgen, maar in hoeverre dat z’n uitwerking ziet in de effectieve combat is echter nog afwachten.

Met z’n tweeën op pad

Wat het spel nog wat interessanter kan maken qua gameplay is de mogelijkheid om het in coöp te spelen, en zelfs in PvP. Je kunt namelijk naar de zogeheten ‘Dreamworld’ reizen, wat ’s nachts automatisch gebeurt – maar ook via een optie in de game als je er sneller naartoe wilt gaan. Hier kan je eventueel andere spelers vinden en met hen de strijd aangaan. Daarnaast kan je hier spelers ontmoeten waarmee je het gewone avontuur zult beleven. De gameplay zal op zichzelf niet heel veel veranderen, behalve dat je het dan met z’n tweeën ervaart en dat zal ongetwijfeld voor nog leukere situaties zorgen in de gameplay.

Tot slot moeten we benoemen dat Clash: Artifacts of Chaos vooral opvalt door z’n visuele stijl. Er wordt een soort tekenstijl toegepast op een cell shaded uitwerking, die continu in beweging is. Afgezien van dat het er zeer kleurrijk uitziet, zorgt dit voor een bijzondere grafische presentatie die we nog niet eerder hebben gezien. Nu betreft het op zichzelf al een game die afwijkt van games in het genre en de visuele stijl complimenteert dat als het ware eens te meer. We zijn in ieder geval geboeid door de gekozen art style, want het geeft Clash: Artifacts of Chaos een compleet eigen smoel.

Voorlopige conclusie

Clash: Artifacts of Chaos is een unieke game door de setting, de visuele presentatie, de personages en de gameplay. De wereld nodigt uit om verder verkend te worden en volgens de ontwikkelaar is er genoeg te vinden aan geheimen. Dat je dit ook met meer man in coöp kunt spelen is des te leuker, maar wel vragen we ons af hoe lang de combat echt leuk blijft. Met The Ritual zijn er wat onvoorspelbare factoren, maar om nu telkens een dobbelspel te spelen voordat je gaat vechten kan een enorme rem op het tempo vormen. Daarnaast is het vechten wat aan de simpele kant, althans, in wat we te zien hebben gekregen. Voor nu is het dus heel erg afwachten wat de uiteindelijke game ons brengen zal, maar wel is duidelijk geworden dat Clash: Artifacts of Chaos anders is dan genregenoten en dat is alvast een pluspunt.