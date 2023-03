Zoals je hier hebt kunnen lezen, werd in februari de game Clash: Artifacts of Chaos met een maandje uitgesteld. Ondertussen is het natuurlijk al de maand maart en zijn we dus dichtbij de release van de game. Om dat te vieren hebben uitgever Nacon en ontwikkelaar ACE Team een nieuwe trailer vrijgegeven.

In deze nieuwe trailer van de game wordt de nachtelijke gameplay van het spel uit de doeken gedaan. Een mooie sterrenhemel zorgt ervoor dat je natuurlijk nog genoeg ziet, maar dit is niet alles wat de nacht te bieden heeft. ’s Nachts kan je plekken bereiken waar je overdag niet bij kan en mocht je gedurende de dag het loodje leggen, zal je met je nachtelijke variant je een weg moeten banen van je laatste kamp tot aan je lichaam om je quest voort te zetten.

Dit wordt natuurlijk bemoeilijkt door de vele beesten die ’s nachts ronddwalen over de planeet. Bekijk zeker even de onderstaande trailer om deze nachtelijk wezens in actie te zien. Clash: Artifacts of Chaos komt op 9 maart uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.