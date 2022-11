Eerder schreven we al in onze preview van Clash: Artifacts of Chaos dat de game opvalt door zijn unieke setting, de visuele presentatie, de personages en de gameplay. Nu hebben Nacon en de Chileense studio ACE Team de game van een nieuwe trailer voorzien, die je mee in het avontuur trekt.

Clash: Artifacts of Chaos zal komend jaar in februari verschijnen en zal te spelen zijn op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Vergeet hieronder zeker niet om de trailer te checken, waarin je kennismaakt met de vreemde, maar unieke wereld die ACE Team in elkaar heeft geknutseld.