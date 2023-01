Clash: Artifacts of Chaos is niet je alledaagse game als je naar de visuele stijl kijkt, iets wat ook voor de gameplay geldt. Zoals je hier in onze preview al kon lezen, is het spel redelijk uniek mede door de setting, de visuele presentatie, de personages en de gameplay. De wereld ziet er speciaal uit en nodigt uit om verder verkend te worden. Echter is dit zo’n beetje waar het goede nieuws voor vandaag voorlopig ophoudt, want de game is namelijk met een maandje uitgesteld.

Initieel zou de game van uitgever Nacon en ontwikkelaar ACE Team op 9 februari verschijnen, maar deze datum is dus verzet naar 9 maart. We zullen dus een maandje langer moeten wachten op Clash: Artifacts of Chaos, want dan verschijnt de game voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Geen nood, ondertussen kan je de onderstaande trailer bekijken terwijl je dat extra maandje overbrugt.