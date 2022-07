Clash: Artifacts of Chaos is één van de games die al langere tijd in ontwikkeling is, maar waar we sinds de officiële aankondiging zo goed als niets van vernomen hebben. Deze titel behoort tot de line-up van uitgever Nacon en mocht niet ontbreken tijdens de showcase van vanavond.

De game doet zich onderscheiden door de vrij bijzondere artistieke stijl, die het spel een geheel eigen identiteit geeft. Om daar een goede indruk van te krijgen, alsook de gameplay, is er een nieuwe trailer verschenen. Je checkt het hieronder.

De game verschijnt op 9 februari 2023 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.