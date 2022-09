Preview | Isonzo – Als we het over oorlog en videogames hebben, is de Tweede Wereldoorlog een veel gebruikte setting. Ook oorlogen in een minder recent verleden zijn vaak de revue gepasseerd, maar de Eerste Wereldoorlog is een wat ander verhaal. Die oorlog wordt enigszins overschaduwd door de Tweede Wereldoorlog, maar was minstens zo interessant. Het Nederlandse BlackMill Games en M2H Game Studio gebruiken die oorlog voor hun WW1-reeks, die inmiddels bijna aan z’n derde game toe is: Isonzo. Wij zagen de game in actie op de gamescom en vertellen je er nu meer over.

Het Italiaanse front

In het verleden hebben we al Verdun en Tannenberg kunnen spelen, gemaakt door dezelfde ontwikkelaars. Twee shooters die anders spelen dan de run-and-gun shooters die je vandaag de dag vooral ziet. Het tempo ligt lager, het is wat minder geavanceerd en het draait enigszins om teamwork. Niet zo gek ook, gezien de game zich in een andere tijd afspeelt dan wat we anno 2022 veel zien. Met Isonzo gaan we meer richting het zuiden, aangezien deze game zich afspeelt aan het Italiaanse front. Het is ook niet lukraak een locatie, de game is namelijk gebaseerd op een strijd die maar liefst twee jaar duurde.

Qua gameplay doet Isonzo erg denken aan de voorgaande games in de reeks, wat het voor spelers dus enigszins herkenbaar moet maken. Het speelt op vergelijkbare wijze, de visuele stijl komt erg overeen en het tempo is kenmerkend. In het half uurtje dat we gespeeld hebben, speelden we tegen bots om het allemaal weer een beetje onder de knie te krijgen en gezegd mag worden is dat het hier een shooter betreft die trouw blijft aan de roots. Dus waar alles tegenwoordig om hoge snelheid, flexibiliteit en zeer diepgaande customization draait, is Isonzo juist een shooter die daar niet in meegaat en dat siert de ontwikkelaars.

Oefenen voor het echte werk

Natuurlijk zit de echte gameplay ervaring Isonzo hem in de online multiplayer, waarbij je op verschillende maps tegen een andere factie vecht. Maar zoals min of meer een vaste stek voor de reeks is, zul je ook tegen bots kunnen vechten. Deze bots zijn nu niet de meest intelligente merkten we al, maar dat maakt in dit geval niet zo heel veel uit. Het is namelijk een uitstekende leerschool om de gunplay te ontdekken, de maps te leren kennen en de gameplay te doorgronden. Dat laatste is vooral handig voor spelers die straks volledig nieuw zijn en voor het eerst een stap in deze reeks zetten.

Dat gezegd hebbende, het schieten voelde tijdens het spelen erg authentiek aan. Alles gaat vrij traag, je bent ietwat log als soldaat en tactische positiebepaling is van groot belang. Allemaal elementen die met name in de Eerste Wereldoorlog van belang waren. Het oprukken van locatie naar locatie ging toen eenmaal erg traag en als je dan ook nog heuvel op moet, wat het geval was op de map waarop we speelden, begrijp je dat het een uitdaging kan zijn. Niet voor niets duurde de strijd waarop Isonzo is gebaseerd twee jaar, dus ironisch genoeg vertaalt zich dat in bepaalde mate ook naar de gameplay.

Maak het de tegenstander lastig

Enfin, de gameplay beperkt zich ook niet uitsluitend tot alles overhoop knallen wat je tegenkomt. Zo kun je verschillende rollen aannemen en daarvoor krijg je dan een bijpassende loadout. Dit zorgt op zichzelf al voor variatie in de gameplay, maar daar stopt het niet. Het zal namelijk ook mogelijk zijn om het de vijanden lastig te maken met extra elementen. Denk aan een veelgebruikte route blokkeren door prikkeldraad op te tuigen, vertragen zal het absoluut. Maar ook kun je locaties op afstand met mortieren onder vuur nemen. En zo zijn er meer additionele aspecten die de gameplay net wat meer dynamiek geven.

Ook denkt de ontwikkelaar na over de details, zo hadden we een loodzwaar maar krachtig geweer bij ons. Van bijvoorbeeld een LMG weet je al snel dat de terugslag aanvoelt als een ritje in de achtbaan. Niet echt effectief in een gevecht met veel vijanden om je heen. Het is bij het wapen dat we gebruikten van vergelijkbare orde, maar het is in Isonzo mogelijk om achter een muurtje te gaan staan, waarbij je de pootjes kunt laten uitklappen. Je bent dan weliswaar gemakkelijker te spotten, gezien je op een vaste plek staat, maar neem maar van ons aan dat het schieten een stuk stabieler is. En zo zijn er meer elementen om rekening mee te houden. Weet overigens ook dat je per type soldaat niet gebonden bent aan een vooraf bepaalde uitrusting, je kunt namelijk het een en ander aanpassen in attributen en zaken die je meeneemt, zodat je voor jou de beste samenstelling kunt realiseren.

Meer van hetzelfde, maar…

Isonzo borduurt overduidelijk voort op de basis van Verdun en Tannenberg, maar voegt hier wel nieuwe elementen in de gameplay aan toe. Daarnaast krijg je door de nieuwe locatie een compleet andere omgeving voor je kiezen wat moet resulteren in gevarieerde maps waarop hoogteverschillen een belangrijke rol spelen. Dus hoewel de gameplay meer van hetzelfde is, waar overigens niks mis mee is, weten de setting en nieuwigheden genoeg nieuws te brengen om spelers een lange tijd te vermaken. Uiteraard ontbreekt het Isonzo ook niet aan een volledig nieuwe modus, zo kun je nu ‘Offensive’ spelen.

Deze modus draait om het verdedigen van tactische posities, waarbij het andere team het offensief moet inzetten. Het gaat op de verschillende maps dan om diverse locaties die een sleutel kunnen vormen in de strijd. Het is op zich qua modus niet iets unieks, maar in het spectrum van deze franchise kan het weleens een waardevolle toevoeging zijn. Met name omdat eerdere delen in de reeks qua modi en maps ook weer niet de grootste games zijn. Wederom niks mis mee, maar dan kan een toevoeging van een nieuwe modus juist des te waardevoller zijn. Hoe dat in de praktijk uitpakt is nog even afwachten, gezien we tijdens het spelen vooral een beetje van de gameplay hebben geproefd.

Voorlopige conclusie

Het team van pakweg 25 man dat al lange tijd aan Isonzo werkt is bijna klaar met de ontwikkeling, gezien de titel volgende week zal verschijnen voor verschillende platformen. Isonzo voelt op basis van wat we gezien en gespeeld hebben als een frisse wind voor de franchise, wat voornamelijk te danken is aan de setting. De gameplay is vooral wat we al kennen, aangevuld met wat nieuwe elementen en natuurlijk de nieuwe Offensive modus, wat de game nog meer variatie moet opleveren. We hebben slechts een klein half uurtje gespeeld en dat op één map, dus voor een echt oordeel moeten we natuurlijk de review afwachten. Wel kunnen we je meegeven dat Isonzo een prima shooter zal worden precies in lijn met Verdun en Tannenberg, en dat is een goed teken!