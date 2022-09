Met de release van de Eerste Wereldoorlog shooter Isonzo deze week, heeft de ontwikkelaar gelijk een launch trailer en een roadmap uitgebracht. De trailer bekijk je natuurlijk hieronder en de roadmap geeft een indicatie van wat de plannen voor de toekomst zijn.

Zo mogen we minimaal drie gratis uitbreidingen verwachten die allemaal nieuwe maps naar de game zullen brengen. Ook worden er nieuwe wapens en uniforms aan de game toegevoegd, en zelfs een nieuwe factie: Duitsland. Alle cosmetische content is tegen betaling, de rest is gratis.

Verder geeft de ontwikkelaar aan dat ze verschillende verbeteringen zullen blijven doorvoeren aangaande de AI, performance en nog veel meer. Meer over Isonzo lees je in onze preview en binnenkort mag je onze review verwachten. Interesse in de game? Blijf PlaySense in de gaten houden voor een mooie prijsvraag later deze week.