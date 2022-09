Preview | Mount & Blade: Bannerlord II – In 2008 verscheen Mount & Blade voor de pc, een titel die ooit begon als een project van een zeer klein team. De game was een succes en zag meerdere uitbreidingen verschijnen in de jaren die volgde. Tegenwoordig is Taleworlds Entertainment een grotere ontwikkelaar en zij werken al geruime tijd aan Mount & Blade II: Bannerlord. Een game die via early access al op Steam beschikbaar is, maar later ook als volledige versie naar consoles zal komen. Wij kregen een korte presentatie van de ontwikkelaar en vertellen je graag meer over deze titel.

Terug in de tijd

Met Mount & Blade II: Bannerlord gaan we nog verder terug in de tijd, want dit spel speelt zich af voor het origineel. Dit betekent qua gameplay echter geen stap terug, want alles wat de ontwikkelaar geleerd heeft van de game en diens uitbreidingen, is nu meegenomen naar de opvolger en dat aangevuld met nieuwe systemen, elementen en meer. Mocht je nu niet bekend zijn met de franchise, het gaat hier om een soort simulator die je het strijdlustige leven van de middeleeuwen en daarvoor laat beleven en dat presenteert zich op een erg boeiende manier.

Feit is wel dat we even moesten slikken toen we plaatsnamen in de speelruimte. Een grote wereld werd gepresenteerd met een uit de kluiten gewassen ridder die haast boven de bomen van het bos uitstak. Ook de plaatsen werden zeer minimaal weergegeven. Oogt heel vreemd, maar spelers van de early access versie weten dat dit onder andere is gedaan om het reizen tussen gebieden wat te versnellen. De totale speelwereld is namelijk van een enorme omvang en op die manier verplaats je jezelf een heel stuk sneller.

Bezoek kastelen

Als nieuwkomer waren we eens te meer verrast dat toen we een kasteel betraden, we in first-person het indrukwekkende bouwwerk konden verkennen. Op dergelijke momenten is het qua proporties wel gewoon in orde en dit maakt dat je met plezier rondwandelt in de steden, kastelen en nederzettingen die de game te bieden heeft. Even plaatsnemen op de troon? Geen probleem. Het zijn van die leuke gimmicks die erg bijdragen aan de sfeer, hoewel we wel hopen dat het leven wat drukker wordt, want het oogde een beetje uitgestorven.

Het tegendeel is het geval op het moment dat je besluit mee te doen aan een gevecht. Ook dan verplaatst de game zich naar een qua proporties juist perspectief en eerlijk is eerlijk, het is heel erg tof om als ridder op een kasteelmuur af te stormen en de ladders omhoog te werpen. Dat je nadien de trap op kan klimmen om met je zwaard als een bezetene op vijanden in te gaan hakken maakt het geheel af. Vechten als ridder is niet nieuw in games, zie bijvoorbeeld For Honor, maar in dit geval zijn de gevechten behoorlijk grootschalig en dat maakte veel indruk. Met name omdat we dit nooit eerder hebben gedaan vanuit dit perspectief.

Vrijheid in je doen en laten

Mount & Blade II: Bannerlord laat je toe om je eigen avontuur te beleven. Zo kun je in de sandbox campagne volledig je eigen route uitstippelen en dat maakt dat je alle kanten op kan gaan. Ga je een eigen leger opbouwen en andere steden veroveren? Besluit je het anders aan te pakken en sluit je je aan bij reeds bestaande legers of ga je juist meer op de handel zitten? Doe waar je zin in hebt en hierdoor zal geen enkele playthrough hetzelfde zijn, zo beloofde ook de ontwikkelaar die bij de speelsessie aanschoof.

Hierbij mag je rekenen op diepgaande systemen met betrekking tot de combat, waarbij het gemakkelijk op te pakken is maar moeilijk om echt te doorgronden. Daarbij kun je ook allerlei skills vrijspelen, die je de ruimte geven om je speelstijl geheel naar eigen hand te zetten. We kregen daar een korte demonstratie van in het menu en het oogt allemaal als zeer uitgebreid en diepgaand. Echt diep daar op ingaan kunnen we niet, aangezien we daar te weinig tijd voor hadden op de gamescom, maar de eerste indruk is in ieder geval wat dat betreft positief. De ontwikkelaar geeft je namelijk alle middelen om het beste uit jezelf te halen en dat op een manier zoals je dat zelf wilt.

Voorlopige conclusie

Mount & Blade II: Bannerlord is een game die lastig echt goed uit te leggen valt in slechts een korte preview, laat staan na een half uur gameplay. Wel is duidelijk geworden dat de gameplay je genoeg vrijheid geeft om het avontuur te beleven op een manier die je zelf wilt. Het vechten met andere ridders, wat we even hebben uitgeprobeerd, zag er ontzettend vet uit omdat het zo massaal aanvoelt en omdat we dit nooit eerder op deze manier hebben gedaan. Dus de voortekenen zijn wat betreft gameplay goed. Wel moeten we tot slot aangeven dat de game grafisch allesbehalve indrukwekkend is, ook op de beste systemen niet en dat kan een afknapper zijn. Als het op de gameplay aankomt daarentegen, lijkt het genoeg in z’n mars te hebben.