Het begint er steeds meer op te lijken dat de meest uitgebreide versie van Skyrim zijn weg naar de Nintendo Switch zal vinden. Bij de oorspronkelijke aankondiging van de Anniversary Edition schitterde de Nintendo Switch in afwezigheid van platformen waarop de game zou uitkomen.

Dat de game naar de Switch kan komen bleek eerder dit jaar al uit een rating door de Taiwanese instantie, alleen is de releasedatum nog even een raadsel. Nu doet ook PEGI er nog een schepje bovenop, want de game is daar inmiddels ook gespot.

Op dit moment lijkt het er echter op dat we voor de Switch-versie terug in de tijd zullen moeten (31 aug), wat vanzelfsprekend een fout van PEGI zal zijn. Mogelijk dat we binnenkort tijdens een Nintendo Direct wat zullen horen, maar het is nog even afwachten wanneer we een nieuwe Direct voor onze kiezen krijgen.