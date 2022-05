Bethesda weet niet van ophouden wat betreft The Elder Scrolls V: Skyrim uitbrengen. De game is ontzettend vaak opnieuw verschenen en is anno 2022 op vrijwel elk platform speelbaar. Desalniettemin heeft de uitgever alsnog een manier gevonden om de game opnieuw uit te brengen, mits het klopt uiteraard.

Bij de Taiwanese ratinginstantie heeft kortstondig The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition online gestaan voor de Nintendo Switch. Nu is Skyrim zelf wel beschikbaar voor de console van Nintendo, maar de editie die eind vorig jaar voor andere platformen verscheen is niet voor de Switch uitgebracht.

Gezien de game kortstondig online stond bij de ratinginstantie, lijkt het aannemelijk dat de Anniversary Edition vroeg of laat ook naar de hybride console van Nintendo komt. Een officiële aankondiging is nog niet gedaan, maar een dergelijke release mag geen grote verrassing zijn als die daadwerkelijk volgt.

Opvallend is echter dat de registratie weer offline werd gehaald. Hoewel er vaak games ‘lekken’ via dat soort instanties, komt het zelden tot niet voor dat registraties weer verdwijnen. Dat werpt dus ook de mogelijkheid op dat het hier om een fout ging. De tijd zal het leren.