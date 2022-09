Het was slechts een kwestie van afwachten totdat de Anniversary Edition van Skyrim naar de Switch zou komen. Mede door het feit dat PEGI de rating net iets te vroeg op de site had gezet, wisten we al dat The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition zijn weg naar het platform van Nintendo zou vinden. Vanaf heden is de titel dan ook te vinden in de Nintendo eShop.

Als je al in het bezit bent van Skyrim op de Switch, dan kan je upgraden naar de Anniversary Edition voor € 19,99. Anders koop je nu de volledige ervaring voor € 69,99 als zijnde de Anniversary Edition-bundel. Nintendo maakte dit bekend via een tweet, waarin je eveneens een linkje naar de eShop kan vinden.

New quests, foes, weapons and more await you in Tamriel – The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition is out now on #NintendoSwitch!

Upgrade now, or buy the complete bundle: https://t.co/VA2HthEK0r pic.twitter.com/2iiWl5QvJM

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 29, 2022