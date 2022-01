Geen zorgen, het is niet de zoveelste heruitgave van The Elder Scrolls V: Skyrim. Het gaat hier om een update voor mensen die op de PlayStation 5 of Xbox Series X|S spelen. Bezitters van de Skyrim Special of Anniversary Edition, kunnen namelijk gratis upgraden naar een versie voor de nieuwste consoles.

Daar zaten blijkbaar nog wat foutjes in en daarom is er een update uitgebracht. Het gaat hier zodoende om een kleine update. Op de PlayStation 5 weegt deze nog geen 200MB. Hieronder nog een overzicht van wat er allemaal wordt aangepakt.