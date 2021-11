Aanstaande donderdag, 11 november, is het exact tien jaar geleden dat The Elder Scrolls V: Skyrim uitkwam. Om het tienjarig jubileum te vieren, brengt Bethesda een speciale Anniversary Edition van de game uit. De studio heeft nu bekendgemaakt hoeveel deze nieuwe uitgave gaat kosten en tegen welke prijs je kunt upgraden als je Skyrim Special Edition al bezit.

De adviesprijs van The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition is €54.99, zo blijkt uit het bericht van Bethesda. Voor deze prijs krijg je Skyrim Special Edition met daarbovenop alle Creation Club content die ten tijde van de aankomende release is verschenen. Hieronder vallen onder meer extra quests en armor. Degenen die Skyrim Special Edition al hebben, hoeven niet de volle mep te betalen. Bezitters van die editie kunnen digitaal voor €19.99 de Anniversary Upgrade aanschaffen.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition verschijnt op 11 november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.