Het is alweer een tijd geleden dat we een grote update kregen omtrent Cyberpunk 2077, want na de release van de current-gen versies is het eigenlijk vrij stil gebleven. CD Projekt RED heeft natuurlijk niet stilgezeten en het moment is bijna daar dat ze meer bekend gaan maken.

De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat ze tijdens een nieuwe Night City Wire uitzending meer zullen delen over Cyberpunk: Edgerunners, wat een serie op Netflix is, en de toekomst van Cyberpunk 2077. Er bestaat een goede kans dat we dan meer horen over de eerste grote uitbreiding.

De uitzending zal aanstaande dinsdag 6 september om 17:00 uur plaatsvinden en is te volgen via Twitch.