Met de naderende release van God of War: Ragnarök verschijnen er langzaam maar zeker steeds meer details en beelden op het web. Momenteel via met name Game Informer, aangezien zij het magazine deze maand in teken van de game hebben staan.

Na eerder wat details en screenshots te hebben gedeeld, hebben we nu een nieuwe gameplay video voor je. In deze video zien we kratos er op los hakken, waar een aantal nieuwe skills aan te pas komen. Ook is er een nieuw type vijand te zien in de video.

Lang is de clip niet, maar het is wel even de moeite waard om te kijken. God of War: Ragnarök verschijnt op 9 november voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.