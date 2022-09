De GTA Online update van deze week staat volledig in het teken van nachtclubs. Zo kun je ze met korting aanschaffen en spelers die reeds over een nachtclub beschikken, scoren nu een dubbel inkomen door deel te nemen aan de Nightclub Sell Missions.

Ondertussen is de Sprunk versus eCola Showdown z’n laatste week ingegaan en spelers krijgen daarom een gratis extraatje bij het inloggen. Tegelijkertijd kun je nog altijd lid worden van de clubs die bij de merken horen. Het verbruiken van een blikje frisdrank helpt jouw gekozen team vooruit.

Alle specifieke nachtclub bonussen en andere punten van aandacht voor de komende dagen zijn als volgt.

Nightclub Bonussen:

Dubbel Nightclub Daily Income

Een bonus van GTA$250K voor het voltooien van één Nightclub Warehouse Sell Mission

Nog een bonus van GTA$250K voor het voltooien van drie Nightclub Warehouse Sell Missions

Alle Nightclub Utility kosten worden kwijtgescholden tot en met 14 september

Algemeen:

Driedubbel GTA$ en RP bij Southern San Andreas Super Sport Series

Dubbel GTA$ en RP bij Sumo

Dubbel GTA$, RP en Goods bij Business Battles

Een gratis paar Red Glow Shades voor het inloggen

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: een rode Gallivanter Baller (voorheen niet te koop via in-game websites), de Canis Seminole Frontier in een metallic granaatrode lak gecombineerd met de Old Wood-kleurstelling, een Dinka Sugoi in Metallic Red en versierd met de Wave-kleurstelling, een Classic Blaze Red Dinka Blista Kanjo in de Shopping List-kleurstelling (verkrijgbaar bij elke Auto Shop na het bereiken van rank 11), en een Pearlescent Pearlescent Torino Red Declasse Tulip uitgerust met The Bad-kleurstelling.

Te zien in de Luxury Autos Showroom: De Benefactor BR8 (compleet met de eCola-kleurstelling) en een Truffade Nero in Pearlescent Wine Red (beschikbaar in elke Auto Shop na 5 Turbo starts)

Lucky Wheel-hoofdprijs: The Obey 8F Drafter

LS Car Meet Test Rides: De Vulcar Warrener HKR, Progen GP1 en Declasse Drift Tampa

LS Car Meet Prize Ride: Een rode Pegassi Osiris voor het winnen van een Car Meet Race drie dagen op rij

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

Hao’s Premium Test Ride: De Imponte Arbiter GT

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week vindt plaats tussen East Vinewood en Vespucci Beach en biedt dubbel GTA$ en RP

Gratis Sprunk en eCola-kleurstellingen

Altijd al ondernemerschap in het nachtleven geambieerd? Dan is het nu extra interessant om naar Nightclubs te kijken, want die schaf je momenteel met 40% korting aan. Op Nightclub Equipment Upgrades is zelfs een korting van 60% van kracht. Als je Security Upgrades aanschaft of Staff Members inhuurt, kost dit nu de helft.

Tot slot zijn er nog kortingen van kracht op verschillende voertuigen:

Imponte Arbiter GT – 40% korting

Atomic Blimp – 40% korting

Ocelot Swinger – 40% korting

Declasse Tulip – 40% korting

Coil Brawler – 40% korting

Vulcar Warrener HKR – 40% korting

Buckingham Alpha-Z1 – 40% korting

Nagasaki Havok – 30% korting

Progen GP1 – 30% korting

B-11 Strikeforce – 30% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming ontvangen GTA$125K. Alle bonus GTA$ wordt binnen 72 uur op je Maze-bankrekening gestort.