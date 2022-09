Halo Infinite kent inmiddels een turbulente geschiedenis, die fans vooral lang laat wachten op belangrijke onderdelen van de game. Zo kwam pas nog naar buiten dat de Forge modus en coöp uitgesteld zijn naar november en split-screen coöp zelfs helemaal geannuleerd is. Ontwikkelaar 343 Industries probeert de boel nu een beetje te sussen door Forge Fundamentals aan te kondigen.

Dit is een serie video’s die dieper ingaan op wat we allemaal van de aankomende Forge modus mogen verwachten. In totaal zijn er vier delen, waarvan je de eerste hieronder kunt bekijken. Deze video laat je zien wat je zoal kunt bouwen met dit krachtige gereedschap. De andere delen behandelen onderwerpen zoals scripting, bots, belichting, audio en hoe jij je creaties het beste kunt delen.