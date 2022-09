Halo Infinite lanceerde eind vorig jaar, maar bij de aanvankelijke release zaten lang niet alle componenten inbegrepen. Zo zou 343 Industries op een later moment nog de Forge modus en coöperatieve functies toevoegen. Dit zou aanvankelijk eerder dit jaar gebeuren, maar het duurt en duurt maar.

Om duidelijkheid te scheppen heeft de ontwikkelaar nu een nieuwe roadmap uitgebracht, waaruit we opmaken dat ze weer het een en ander hebben uitgesteld. Zo zal de Forge beta pas na 8 november beschikbaar komen en hetzelfde geldt voor de coöperatieve functie, alsook mission replay.

Daarnaast is ook het derde seizoen uitgesteld. Echoes Within, zoals het seizoen heet, zou aanvankelijk in november van start gaan. De nieuwe startdatum is nu 7 maart 2023 en het duurt dan tot 27 juni 2023. En dat is niet alles, de split-screen coöp functie is helaas geannuleerd.

Het goede nieuws is dat we dit najaar twee nieuwe maps mogen verwachten. Ook staan er quality of life verbeteringen op het programma en verschillende evenementen. De wat meer grootschalige toevoegingen laten echter op zich wachten tot het derde seizoen van start gaat. Check de roadmap voor alle details.