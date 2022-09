In juli werd Nickelodeon Kart Racers 3 officieel aangekondigd en destijds werd aangegeven dat de game deze herfst zou verschijnen. Er is nu een nieuwe trailer verschenen en ook is de releasedatum aangekondigd: 7 oktober 2022.

Op die datum verschijnt de game voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De pc-versie zal via Steam verkrijgbaar zijn. Samen met deze aankondiging heeft de ontwikkelaar een nieuw overzicht van details gedeeld.