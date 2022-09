Bonnie Ross is de oprichtster en het hoofd van Halo ontwikkelaar 343 Industries, die al geruime tijd werkt aan Halo Infinite. Zij houdt het echter voor gezien en heeft haar vertrek bij de ontwikkelaar aangekondigd. Ook vertrekt zij bij Microsoft, die eigenaar van de studio is en waar Ross de functie bekleedde als vice president.

De reden voor haar vertrek ligt in de privésfeer vanwege een medische situatie daar waar ze gehoopt had nog tot de release van de Halo Infinite winter update werkzaam te blijven bij de studio. Dat zit er dus niet in.

“While I had hoped to stay with Halo until we released the Winter Update, I am letting you know I will be leaving 343 and attending a family medical issue. I am incredibly proud of the work everyone at 343 Industries has done with Halo Infinite, the Master Chief Collection, the Halo television series and so much more. It has been an honour to serve alongside the team for the last 15 years and to be a part of a universe that I love.”