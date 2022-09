Op 9 november verschijnt God of War: Ragnarök en in teken van deze game heeft Sony tijdens State of Play een Limited Edition DualSense controller aangekondigd. Deze controller komt met een blauw-witte kleurstelling en een opdruk op het touchpad.

De controller is eveneens vanaf 9 november verkrijgbaar, maar gezien de oplage beperkt is, is het advies om de controller in pre-order te plaatsen zodra dat mogelijk is. Het is immers niet duidelijk hoe groot de oplage is.