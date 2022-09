De Yakuza franchise is voor SEGA een zeer belangrijke en daarom hebben we door de jaren heen verschillende delen zien verschijnen. Afgelopen nacht werd een heruitgave van Like a Dragon: Ishin aangekondigd voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, maar dat is lang niet alles.

SEGA heeft namelijk ook Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name aangekondigd. Deze game verschijnt in 2023 en gaat dieper in op wat er met Kiryu Kazuma is gebeurd. Hij is na de gebeurtenissen in Yakuza 6 namelijk uit de franchise verdwenen om plaats te maken voor Ichiban Kasuga.

En daarmee zijn we er nog niet, want SEGA heeft ook nog Like a Dragon 8 aangekondigd, wat de volgende mainline game in de Yakuza franchise is. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name zal niet alleen het verdere verhaal van Kiryu Kazuma vertellen, ook is het de aanleiding naar de volgende game in de reeks.

Like a Dragon 8 is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Deze game verschijnt logischerwijs nog wat later en hoewel we geen releasedatum hebben gekregen, weten we wel dat de game gepland staat voor 2024.