De meeste games in de Yakuza franchise zijn in het Westen verschenen, maar een game die hier nooit is uitgekomen is Ryū ga Gotoku Ishin!. Tijdens State of Play hebben Sony en SEGA goed nieuws kunnen delen, want Like a Dragon: Ishin is nu aangekondigd voor een release in het Westen.

Het betreft hier een nieuwe uitgave van de game die oorspronkelijk voor de PlayStation 3 en PlayStation 4 verscheen. Ishin: Like a Dragon heeft ook gelijk een releasewindow gekregen, de game verschijnt in februari 2023 voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Bekijk hieronder de trailer.