Later in februari is het zover: het Yakuza spin-off avontuur van Like a Dragon: Ishin! ligt vanaf 21 februari in de schappen. Het lijkt een heus Yakuza avontuur te worden, maar ditmaal als samoerai. Gisteren kregen we al flink wat gameplay voorgeschoteld en ook vandaag is er een nieuwe video verschenen. In deze nieuwe beelden staan de speciale Trooper Cards centraal.

Deze Trooper Cards zijn een special combat systeem en je kunt deze kaarten vinden tijdens het avontuur. Al deze kaarten zijn nogal overdreven en geven de meest gekke krachten aan Ryoma. Zo kan hij een hond oproepen waar de vijanden van wegkwijnen omdat het beestje zo schattig is, bijvoorbeeld. Ook kan je vuurballen en lasers uit je ogen schieten met deze Trooper Cards.

Voor wie liever een meer traditioneel Yakuza avontuur wil: geen paniek. Je kunt de Trooper Cards volledig naast je neerleggen en gewoon vechten met je zwaard, schietijzers en vuisten als je dat liever hebt. Hieronder kan je de Trooper Cards video bekijken.