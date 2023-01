De Like a Dragon serie weet ons al jarenlang te verblijden met een heerlijke combinatie van intense verhalen en knotsgekke avonturen. Waar we in de afgelopen weken al veel van de luchthartige kant van Like a Dragon hebben kunnen zien, krijgen we ditmaal een trailer die ons meer laat zien van het politieke drama dat ons te wachten staat.

Het verhaal in Ishin zal nog niet heel bekend zijn bij de meeste Westerse Like a Dragon fans doordat de originele game eerder alleen in Japan is uitgebracht. Bekijk de onderstaande trailer dus als je meer wilt leren over wat je te wachten staat in dit nieuwe avontuur afkomstig van Ryu Ga Gotoku Studio.

Like a Dragon: Ishin! wordt op 21 februari uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.