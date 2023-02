Als je al wat beelden van Like a Dragon: Ishin! hebt bekeken, zal het je ongetwijfeld zijn opgevallen dat Ryoma Sakamoto behoorlijk wat weg heeft van Kazuma Kiryu. Nu was dat sowieso wel de insteek van Ryu Ga Gotoku Studio, maar om het plaatje helemaal compleet te maken zal er ook een heuse Dragon of Dojima skin in Like a Dragon: Ishin! te vinden zijn.

Misschien is ‘vinden’ niet helemaal het juiste woord, want de skin is DLC. Ruil jouw traditioneel Japans gewaad in voor een strak pak, rode blouse en een paar nette schoenen. Het is een grappige toevoeging aan de game, maar of het de gemiddelde gamer het geld waard is valt nog te bezien. Mocht je de Digital Deluxe Edition van Like a Dragon: Ishin! hebben besteld, dan zit deze skin er sowieso bij inbegrepen.

Like a Dragon: Ishin! verschijnt op 21 maart voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Onze review mag je spoedig verwachten.