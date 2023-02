Op 21 februari zal Like a Dragon: Ishin! in de winkels liggen. Ben je van plan om de pc-versie te kopen, dan kan je nu alvast checken of jouw hardware voldoet aan de eisen om het spel te kunnen draaien.

Om aan de minimale systeemeisen van Like a Dragon: Ishin! te voldoen, moet je in ieder geval een Intel Core i5-3470 3.2 GHz of AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz hebben en een Nvidia GeForce GTX 960 2GB of AMD Radeon RX 460 2GB. De game draait dan op 1080p en 30 frames per seconde.

Wil je het spel liever in 1080p en 60fps spelen, dan moet je pc minimaal een Intel Core i7-4790 3.6 GHz of AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz hebben in combinatie met een Nvidia GeForce RTX 2060 6GB of AMD Radeon RX Vega 56 8GB.

Alle exacte specificaties voor de minimale en aanbevolen systeemeisen zijn als volgt: