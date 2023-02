Vanaf volgende week dinsdag is Like a Dragon: Ishin! verkrijgbaar voor verschillende platformen en nog deze week zullen we jullie in onze review vertellen hoe de game bevalt. Mocht je benieuwd zijn naar de game, dan kan je nu een demo uitproberen.

SEGA heeft namelijk een ‘Combat Demo’ beschikbaar gesteld die je kunt downloaden voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Helaas is de demo niet voor last-gen systemen beschikbaar.

Bij de demo wordt de opmerking geplaatst dat voortgang niet meegenomen kan worden naar de volledige game.