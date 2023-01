Het is aftellen geblazen naar de release van Like a Dragon: Ishin!, de remake van de eerder alleen in Japan uitgebrachte Ryu Ga Gotoku: Ishin. Met nog een kleine maand te gaan is SEGA druk bezig met de promotie van het spel, zo kregen we eerder al een blik op wat je allemaal kunt doen in het spel om te ontspannen. Ditmaal kunnen we echter genieten van een nieuwe trailer waarin een groot aantal mini-games wordt getoond.

In Like a Dragon: Ishin! zul je je kunnen vermaken met een grote keuze aan diverse mini-games. Denk dan bijvoorbeeld aan het onmisbare karaoke, het runnen van een Udon winkel, poker, kippen races en nog veel meer! Je kan de Like a Dragon: Ishin! Mini-Games Overview trailer hieronder bekijken.

Like a Dragon: Ishin! verschijnt op 21 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.