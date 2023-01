Wat we tot op heden gezien hebben van Like a Dragon: Ishin! valt te omschrijven als: actie, actie en actie. Ryoma als personage kent, net als Kiryu, ook zijn vredelievende kant. Na het vele bloedvergieten zal Ryoma tussendoor ook even moeten ontspannen door wat te tuinieren en tijd door te brengen met zijn huisdieren.

Een behoorlijk contrast met eerdere trailers, waarin ons werd duidelijk gemaakt waarom je Ryoma niet kwaad moet maken. Wanneer die woede dan weer even is gaan liggen, is Ryoma net zo’n grote softie als Kiryu. Deze trailer deed ons dan ook erg denken aan Yakuza 3, waarin Kiryu een weeshuis runt.

Like a Dragon: Ishin! verschijnt op 21 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.