Nog een klein maandje totdat we eindelijk Like A Dragon: Ishin! in onze handen krijgen. Deze spin-off heeft zo’n negen jaar op zich laten wachten alvorens wij er hier in Europa mee aan de slag kunnen. En met elke trailer die we zien wordt het ons steeds duidelijker dat het een typisch Yakuza avontuur is, maar dan met een samoerai.

In de onderstaande video krijgen we 20 minuten aan gameplay voorgeschoteld, die zich in de nacht afspeelt. We zien Ryoma het onder andere opnemen voor een winkelbediende, bijna in zijn nakie en achter een dief aangaan, en ook wat nachtelijk vissen mag niet ontbreken.

Like A Dragon: Ishin! verschijnt op 21 februari aanstaande voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.