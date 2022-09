Sonic Frontiers is met de aanstaande release in het vooruitzicht natuurlijk het middelpunt van aandacht. Nog niet zo lang geleden kon je al luisteren naar het thema van Sonic Frontiers, waarvoor de J-rock band One Ok Rock gecontracteerd is. SEGA heeft nu een nieuwe trailer vrijgegeven die lekker wat gameplay laat zien van Sonic Frontiers.

Leuk voor de fans om te weten is dat je ook in Sonic Frontiers – net als in andere Sonic-games – kan transformeren tot Super Sonic. Met de kracht van de Chaos Emeralds is de transformatie mogelijk en dat zal nodig zijn, want Sonic zal tegenover gigantische titanen komen te staan. Daarnaast zien we ook andere vijanden voorbijkomen, die ieder op hun eigen manier verslagen moeten worden.