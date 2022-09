Langzaam maar zeker komt Sonic Frontiers steeds dichterbij en daarom verschijnt de game ook steeds vaker in het nieuws. Zo kon je laatst al naar een compleet overzicht van de game kijken in een nieuwe trailer en nu is er opnieuw een trailer verschenen van de blauwharige egel. In deze trailer staan eigenlijk de beelden niet centraal, maar de muziek die in Sonic Frontiers zit.

De Sonic franchise is bekend met Japanse rockbands en dat zal in Sonic Frontiers niet anders zijn. De populaire J-rock One Ok Rock band heeft namelijk het eindthema voor de game in elkaar geknutseld en daar hoor je in de trailer een teaser van. Dit is overigens de Engelse versie, maar de Japanse versie is makkelijk te vinden op de diverse kanalen van de band.

De trailer laat daarnaast ook diverse cutscènes en gameplay zien, waarbij de muziek eigenlijk wel goed past.