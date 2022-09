Op 8 november verschijnt Sonic Frontiers voor verschillende platformen en met deze titel gooit SEGA het enigszins over een andere boeg. Zo krijg je immers een open wereld om te verkennen, waar je vrij doorheen kunt rennen.

Gezien de game over best wat verschillende elementen beschikt, heeft SEGA nu een nieuwe video uitgebracht die een overzicht moet geven op alle aspecten van de gameplay. In iets meer dan drie minuten krijg je een zeer duidelijk overzicht van de gameplay, check het hieronder.