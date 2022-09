De asymmetrische multiplayergame Dragon Ball: The Breakers heeft zich nog eens laten zien met een nieuwe trailer. De trailer introduceert twee nieuwe personages, een villain en een survivor. Uw slechterik van dienst is niemand minder dan Majin Buu, een bekend gezicht in de Dragon Ball franchise en dus waarschijnlijk geen grote verrassing. De nieuwste survivor is echter… onverwacht.

Je zal namelijk kunnen spelen als de ‘Farmer’. Jawel, de boer die aan het begin van Dragon Ball Z de Saiyan Raditz te lijf ging met zijn shotgun omdat die zonder toestemming zijn grondgebied betrad. In deze game zal hij zijn vertrouwde shotgun ter beschikking hebben, al is het even de vraag of die shotgun hem echt zal helpen…

Dragon Ball: The Breakers zal verschijnen op 14 oktober, maar krijgt eerst een open beta vanaf 21 september. Bekijk de nieuwe trailer hieronder.