Vorige week kondigde Bandai Namco een nieuwe multiplayer game aan in een ietwat verrassend universum: Dragon Ball: The Breakers. In deze asymmetrische multiplayer speel je ditmaal niet als één van de krachtige Saiyans of Namekians, maar juist als een doodnormale burger, die op de vlucht is voor de zogeheten ‘raider’, die in het jasje van een slechterik de wereld onveilig zal maken.

De overlevers moeten goed samenwerken om te ontsnappen en de match tot een goed einde te brengen. Een stabiele connectie is daarom uitermate belangrijk en derhalve heeft Bandai Namco aangekondigd dat er begin december een gesloten beta zal plaatsvinden om zodoende alle ruwe randjes op te sporen.

Je kunt je via de website van de uitgever inschrijven, hoewel de beta helaas alleen beschikbaar zal zijn op de pc. Op de volgende data en tijdstippen is de beta te spelen:

• 4 december: 3:00 – 7:00 uur

• 4 december: 13:00 – 17:00 uur

• 4 december: 19:00 – 23:00 uur

• 5 december: 3:00 – 7:00 uur

Ten slotte heeft men nog een nieuwe trailer in elkaar gezet, die piekfijn uitlegt hoe Dragon Ball: The Breakers te werk gaat en wat precies de bedoeling is. Dragon Ball: The Breakers moet in 2022 lanceren voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.