De asymmetrische multiplayergame Dragon Ball: The Breakers verscheen aan het einde van 2022 en is inmiddels aan zijn tweede seizoen toe. Het nieuwe seizoen gaat van start op 16 februari en om ons warm te maken voor alle nieuwe content, heeft uitgever Bandai Namco een trailer online gezet en concrete info gegeven over de toevoegingen.

Eén van de meest opvallende nieuwigheden, is de toevoeging van Vegeta als nieuwe Raider. Daarnaast zal er ook een nieuwe map aan de game worden toegevoegd en verschillende cosmetische items. Lees de details hieronder na en bekijk de nieuwe trailer.