Afgelopen jaar werd in november een nieuwe game in het Dragon Ball-universum aangekondigd onder de naam ‘The Breakers’. In deze game sta je in de schoenen van de Raider of de Survivor en je zou het concept kunnen vergelijken met Dead by Daylight. Er was nog niet al teveel bekend over deze game, maar daar komt met een flinke berg informatie nu verandering in.

Allereerst is de releasedatum van Dragon Ball: The Breakers bekendgemaakt, zo zal de game op vrijdag 14 oktober verschijnen. De game zal uitkomen voor de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch en pc. Naast de standaard editie zijn er ook twee speciale edities aangekondigd, die we hieronder verder toelichten. De standaard editie is enkel digitaal verkrijgbaar en kent een tweetal pre-order bonussen.

Special Edtion

Exemplaar van Dragon Ball: The Breakers

Victory Pose “Two Handed Good”

Yellow Dragon Vehicle Skin

Extra kostuum bestaande uit: Slip On-Shoes, Skinny Jeans, Souvenir Jacket en Casual Watch

Android 18 Transphere Skill: Wall Kick ( pre-order bonus)

Scouter Blue accessoire (pre-order bonus)

Limited Edition (Bandai Namco Store exclusief)

Cell Shell figurine van 9×15 cm

Steelbook

Set van 3 stickers

Daarnaast zal er opnieuw een gesloten beta gaan plaatsvinden op 6 en 7 augustus. De inschrijving voor de gesloten beta sluit op 1 augustus en je kunt je hier inschrijven om kans te maken. In het schema hieronder kan je zien op welke tijden de sessies zullen plaatsvinden.

Session 1 : Saturday August 6 – 4:00AM – 6:00AM CEST

: Saturday August 6 – 4:00AM – 6:00AM CEST Session 2 : Saturday August 6 – 2:00PM – 6:00PM CEST

: Saturday August 6 – 2:00PM – 6:00PM CEST Session 3 : Saturday August 6 – 8:00PM – 12:00PM CEST

: Saturday August 6 – 8:00PM – 12:00PM CEST Session 4: Sunday August 7 – 4:00AM – 8:00AM CEST

Tot slot is er ook een nieuwe trailer verschenen die één van de Raiders toelicht en dat is niemand minder dan de beruchte Frieza.