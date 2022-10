Dragon Ball: The Breakers is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Een game waar we niet al te veel over gehoord hebben, maar dat maakt het natuurlijk niet minder interessant. Om de release wat extra aandacht te geven, is er een launch trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken.

Interessant is ook dat de trailer een teaser bevat van Oozaru Vegeta voor seizoen 2, waaruit we kunnen opmaken dat die op een later moment naar de game zal komen. De game is verkrijgbaar voor de genoemde systemen voor een adviesprijs van € 19,99.