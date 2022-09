Capcom heeft bekendgemaakt wat het roster is van Street Fighter 6 zodra deze uitkomt. In totaal beschikt de fighter bij de release over 18 verschillende personages en die hebben we hieronder op een rijtje gezet. Ook heeft de uitgever de openingsvideo van de World Tour modus online gezet en die vind je onder het overzicht van fighters.

Luke

Jamie

Manon

Kimberly

Marisa

Lily

JP

Juri

Dee Jay

Cammy

Ryu

E. Honda

Blanka

Guile

Ken

Chun-Li

Zangief

Dhalsim

Street Fighter 6 verschijnt in 2023 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Volgende maand zal er al een gesloten beta plaatsvinden en voor meer informatie daarover kan je hier terecht.